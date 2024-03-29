Москва, 29 марта, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ располагает данными о том, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» получали значительные суммы денег из Украины. Об этом сообщили 28 марта в пресс-службе СК РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

В СК заверили, что в результате расследования получены подтверждения о спланированных действиях террористов, об их тщательной подготовке и финансировании организаторами теракта.

«В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — сообщили следователи.

У следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта денег и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления.

В ведомстве добавили, что установлен и задержан ещё один подозреваемый, участвовавший в финансировании теракта.

Как сообщало ИА Регнум, атака на «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. Террористы открыли стрельбу ещё на улице, затем в холле, а потом и в зрительном зале. По последним данным, погибли 143 человека.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Ещё одного арестовали 26 марта.

Глава СК Александр Бастрыкин 25 марта сообщил, что обвиняемые в теракте дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке.

В Москве силовики обнаружили схрон оружия террористов в хостеле на Дмитровском шоссе.