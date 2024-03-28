В Москве обнаружили схрон оружия террористов, напавших на «Крокус»
Москва, 28 марта, 2024, 20:57 — ИА Регнум. В Москве правоохранительные органы обнаружили схрон оружия террористов, напавших на ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
«Был обнаружен схрон, откуда исполнители теракта извлекли оружие», — сказал собеседник издания.
По предварительным данным, схрон был обнаружен в хостеле на Дмитровском шоссе.
Как передавало ИА Регнум, глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании 25 марта у президента России Владимира Путина сообщил, что трое подельников террористов в процессе подготовки теракта в «Крокус Сити Холле» предоставили соучастникам квартиру и машину, а также перевозили деньги.
28 марта СК РФ сообщил, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами.
Отмечалось, что первоначальные результаты расследования полностью подтверждают то, что террористы действовали спланированно, тщательно готовились и получали финансовую поддержку со стороны организаторов.
В ведомстве добавили, что у следствия есть подтверждённые данные о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. По последним данным, в результате теракта погибли 143 человека.
Директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании по делу о теракте в общей сложности 11 человек, среди которых — четверо непосредственных исполнителей. Полученная от задержанных информация подтверждает украинский след, подчеркнул Бортников.