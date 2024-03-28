Москва, 28 марта, 2024, 20:57 — ИА Регнум. В Москве правоохранительные органы обнаружили схрон оружия террористов, напавших на ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Был обнаружен схрон, откуда исполнители теракта извлекли оружие», — сказал собеседник издания.

По предварительным данным, схрон был обнаружен в хостеле на Дмитровском шоссе.

Как передавало ИА Регнум, глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании 25 марта у президента России Владимира Путина сообщил, что трое подельников террористов в процессе подготовки теракта в «Крокус Сити Холле» предоставили соучастникам квартиру и машину, а также перевозили деньги.

28 марта СК РФ сообщил, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами.

Отмечалось, что первоначальные результаты расследования полностью подтверждают то, что террористы действовали спланированно, тщательно готовились и получали финансовую поддержку со стороны организаторов.

В ведомстве добавили, что у следствия есть подтверждённые данные о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. По последним данным, в результате теракта погибли 143 человека.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании по делу о теракте в общей сложности 11 человек, среди которых — четверо непосредственных исполнителей. Полученная от задержанных информация подтверждает украинский след, подчеркнул Бортников.