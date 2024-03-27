Москва, 27 марта, 2024, 20:25 — ИА Регнум. МЧС России опубликовало 27 марта обновлённый поимённый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По состоянию на 20:15 мск, в списке 143 человека.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что данные о погибших были установлены по результатам судебно-медицинских исследований. В ведомстве отметили, что список будет корректироваться.

Как ранее передавало ИА Регнум, Следственный комитет России сообщил, что всего поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей во время атаки на «Крокус». Ведомство отмечало, что опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

Как объяснил ИА Регнум источник, разница в цифрах обусловлена обнаружением фрагментов тел. Пока без проведения экспертиз невозможно установить, сколько ещё людей погибло.

Террористы атаковали подмосковный «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек. В списке минздрава Московской области числятся 123 пострадавших.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Ещё одного арестовали 26 марта.