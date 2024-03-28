Москва, 29 марта, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Россия не может исключать причастности Украины к нападению террористов на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА Регнум

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что каких-либо окончательных выводов пока нет, расследование ещё не завершено. Но исключать очевидные версии нельзя, тем более террористы, перед тем как их задержали после содеянного, бежали на Украину, добавил Лавров.

«Запад подозрительно активно убеждает нас [в непричастности Киева]. Причём не только публично <…>, не объясняя почему. Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно, мы не можем Украину исключать», — продолжил министр.

Лавров напомнил заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесён в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму), который отрицал причастность Киева к теракту, назвав это ерундой. Из его уст это сложно воспринимается, поскольку Буданов неоднократно высказывал угрозы в адрес россиян.

По словам Лаврова, западные страны отказываются признавать очевидное, пытаясь убедить всех, что это дело рук «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Украину, по их мнению, подозревать не нужно, это уже становится навязчивым, констатировал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, Россия справится с расследованием теракта в Подмосковье самостоятельно, помощь Запада с его двойными стандартами не понадобится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления руководителей Интерпола о готовность помочь России в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Это неожиданно, поскольку прежде Международная организация уголовной полиции не выступала с таким инициативами даже в случае с резонансными событиями, в том числе подрывами «Северных потоков», добавил Лавров.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил уверенность в возможности того, что Киев причастен к теракту в «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, необходимо определить, кому она выгодна, подчеркнул президент России Владимир Путин. По его словам, США по разным каналам пытаются убедить в отсутствии киевского следа в теракте, но атака на «Крокус» может быть звеном в целой серии попыток тех, кто воюет с Россией руками неонацистского киевского режима.

СКР 28 марта заявил о наличии доказательств связи террористов из «Крокуса» с Украиной. Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают то, что преступники действовали спланировано, тщательно готовились и получали финансовую поддержку со стороны организаторов. С Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты, уточнили в ведомстве.