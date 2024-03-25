Москва, 25 марта, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Теракт в «Крокус Сити Холле» совершён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является заказчиком этого теракта, заявил 25 марта президент Владимир Путин.

kremlin.ru

«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и её народа. Нас интересует, кто заказчик», — сказал глава государства.

Нужно получить ответ на вопрос, действительно ли сами исламисты решили нанести удар по России, сказал президент. Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна, подчеркнул глава государства.

США по разным каналам пытаются убедить в отсутствии киевского следа в теракте, но атака на «Крокус» может быть звеном в целой серии попыток тех, кто воюет с Россией руками неонацистского киевского режима, заявил президент.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 139 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) — 25 марта. Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта.

Президент 25 марта в ходе совещания с руководителями силового и социального блока выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте и пожелал выздоровления раненым. Глава государства поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим в теракте, и отметил, что российское общество показало пример подлинной сплочённости и солидарности.