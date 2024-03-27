Москва, 27 марта, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Россия считает, что западные страны пытаются втянуть Интерпол в свою политическую игру. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление главы организации Юргена Штока о готовности оказать поддержку расследованию, которое ведут в РФ после теракта в «Крокус Сити Холле».

МИД России

Российский дипломат отметила, генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции от лица всего мирового полицейского сообщества подтвердил незыблемость её фундаментальных принципов, которые сформулированы в уставе.

По её словам, именно вторая его статья призывает к обеспечению и развитию как можно более широкого полицейского сотрудничества. И в этом смысле координация информационного обмена по расследованию преступлений является ключевой задачей Интерпола. Поэтому было бы странно не получить такое заявление от него, уточнила Захарова.

«Но, хотелось бы понять, насколько слова Юргена Штока соотносятся с противоречивым и очевидно наносящим ущерб международному полицейскому сотрудничеству решением исполнительного комитета организации от 2022 года о введении ограничительных мер по обмену данными в отношении РФ», — поинтересовалась Мария Захарова.

Официальный представитель МИД пояснила, что в Москве, безусловно, поддерживают то, что было сказано Юргеном Штоком относительно готовности Интерпола оказать поддержку в расследовании путём обмена информацией. Но тогда ему нужно сделать что-то со своим заявлением от 2022 года, заявила она.

«Данные меры в очередной раз подтверждают, что Интерпол настойчиво втягивается Западом в политическую игру, главной целью которой является отключение России от информационных ресурсов организации и дальнейшее исключение её из состава Интерпола», — заключила Захарова.

25 марта генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и отметил, что организация готова оказать России поддержку в расследовании.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что заявленная руководителями Интерпола готовность этого ведомства помочь России в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» является неожиданной.

Глава российского МИД отметил, что прежде Международная организация уголовной полиции не выступала с таким инициативами даже в случае с резонансными событиями, в том числе подрывами «Северных потоков».

Лавров заявил, что Россия справится с расследованием теракта самостоятельно, помощь Запада с его двойными стандартами не понадобится.