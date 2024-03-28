Москва, 28 марта, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Кремль не располагает информацией, когда начнётся суд над американским журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Об этом 28 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press Эван Гершкович

«Нет, мы по суду информацией не располагаем. Это не является нашей прерогативой», — сказал Песков.

Он добавил, что контакты между Россией и США по обмену заключёнными есть, но они должны осуществляться в тишине. По его словам, нарушение этой герметичности создаёт проблемы и мешает достижению результата.

Как сообщало ИА Регнум, Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте 2023 года. Против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

По данным ФСБ, Гершкович собирал в России секретные сведения об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Информация, которую пытался выведать обвиняемый, составляет государственную тайну.

26 марта 2024 года Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича до 30 июня.

Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону не исключил возможность обмена Гершковича. Он отметил, что Россия уже сделала столько жестов доброй воли, что исчерпала все лимиты. При этом российская сторона, в принципе, готова говорить об обмене при встречном движении со стороны иностранных спецслужб.