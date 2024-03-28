Москва, 28 марта, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Видеоматериалы из горящего концертного зала «Крокус Сити Холл» помогли правоохранителям в кратчайшие сроки определить автомобиль исполнителей теракта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк 28 марта в Telegram-канале.

ИА Регнум

Она рассказала, что начальник полиции Красногорска Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков, прибывшие на место трагедии, немедленно отправились в серверную. Дверь в помещение взломали, после чего полицейские и сотрудники ФСБ, просмотрев видеозаписи, идентифицировали автомобиль нападавших.

«Благодаря переданной в оперативный штаб информации удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и в дальнейшем задержать их», — отметила Волк.

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По словам полковника полиции Мягкова, в серверную, расположенную на четвёртом этаже, поднимались по задымлённой лестнице.

Как сообщало ИА Регнум, непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», которые открыли огонь по людям в здании, а затем его подожгли, задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Они двигались на автомобиле в сторону границы с Украиной, где для них было подготовлено «окно».

Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова 25 марта поместили под стражу по решению Басманного суда Москвы. Позже арестовали троих предполагаемых пособников террористов: братьев Аминчона и Диловара Исломовых и их отца Исроила Исломова. Восьмым арестованным стал Алишер Касимов, который сдавал террористам квартиру в Путилково. В общей сложности по делу задержаны 11 человек.

В обновлённом списке жертв теракта в «Крокус Сити Холле» указаны 143 имени. По данным центра медицины катастроф на 27 марта, число пострадавших выросло до 360 человек. Официальных версий по теракту пока никто не высказывал, заявил в тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.