Москва, 25 марта, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Все четверо обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» заключены под стражу решением Басманного суда Москвы. Об этом сообщила 25 марта пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

«Четвёртому обвиняемому в теракте в «Крокус Сити Холле» избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

Мухаммадсобира Файзова арестовали до 22 мая. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

Файзова доставили в суд на кресле-каталке, его сопровождал медик.

Ранее суд отправил под арест Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду и Шамсидина Фаридуни.

По данным суда, обвиняемые, составляя вооружённую организованную группу, открыли огонь по людям в помещениях здания «Крокус Сити Холла», после чего подожгли здание. Мирзоев и Рачабализода признали вину, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле», совершённого вечером 22 марта, стали 137 человек, в том числе трое детей. Пострадали 182 человека. Поисковые работы продолжаются. К вечеру 24 марта спасатели разобрали более 400 кубометров конструкций в ТРЦ «Крокус Сити Холл». В МЧС уточнили, что в разборах завалов участвуют более 300 сотрудников и 154 единицы специальной техники.