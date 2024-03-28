Москва, 28 марта, 2024, 03:59 — ИА Регнум. МЧС добавило в список погибших в террористической атаке на красногорский концертный зал «Крокус Сити Холл» новые имена погибших.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Список опубликован вечером 27 марта. В нём указаны 143 фамилии жертв террористов.

Для установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

В центре медицины катастроф 27 марта уточнили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Как передавало ИА Регнум, в СК РФ сообщили, что поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких во время теракта в «Крокусе». Опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Официальных версий по теракту пока никто не высказывал, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 марта.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта и четверых их предполагаемых сообщников.