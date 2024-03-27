Москва, 27 марта, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Официальных версий по теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» пока никто не высказывал, заявил 27 марта «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Руководители профильных служб постоянно докладывают президенту Владимиру Путину о ходе расследования, отметил также Песков. Нужно дождаться завершения следствия, добавил он.

«Пока никаких официальных версий никто не высказывал. Нужно дождаться, когда они будут высказаны. Вчера (директор ФСБ Александр — Прим. ред.) Бортников сказал — «я не хочу быть голословным». Спецслужбы работают с тем, чтобы подкрепить существующие версии и уже остановиться на одной», — сказал Песков.

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При этом руководители США, настаивая на одной версии теракта и постоянно заявляя, что его якобы совершило ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытаются переключить внимание с чего-то другого, добавил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 143 человека, сообщило МЧС. В центре медицины катастроф 27 марта проинформировали, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта и четверых их предполагаемых подельников.

Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, расследование продолжается, рассказал ранее Бортников.