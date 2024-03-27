Париж, 27 марта, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Если теракт в красногорском ТРЦ «Крокус Сити Холл» был организован Украиной, то это является «феноменальным ходом». Об этом заявила французская журналистка Анн Нива в эфире телеканала La Chaîne Info LCI.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Но всё же следует сказать, что если это украинцы, то это мастерство. Я не говорю, что это они, но если это украинцы, то это феноменально», — сказала журналистка.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал директор ФСБ Александр Бортников. Причастность к атаке как украинских, так и западных спецслужб очевидна, отмечал также Бортников.

В свою очередь секретарь Совбеза России Николай Патрушев 26 марта, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, сказал, что, «конечно, Украина».

Вместе с тем 25 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что теракт в «Крокусе» не должен «обернуться против Украины».

США, обвиняя ИГИЛ в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», пытаются «отмазать» Украину от её возможной причастности к этому преступлению, отметила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.