Париж, 25 марта, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» не должен «обернуться против Украины», заявил 25 марта президент Франции Эммануэль Макрон.

Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Эммануэль Макрон

В своём выступлении в ходе визита во Французскую Гвиану Макрон также выразил солидарность с народом России.

«Нужно воздержаться от всякой инструментализации и искажений. Необходимо быть требовательными и эффективными. Мы действуем в таком ключе, и я надеюсь, что Россия будет так же настроена. Я думаю, что использование этого контекста, чтобы попытаться обернуть его против Украины, будет цинично и контрпродуктивно для России и безопасности ее выходцев», — сказал президент Франции.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 24 марта Макрон в связи с терактом в России созвал заседание совета по обороне и национальной безопасности. По итогам заседания власти страны повысили уровень террористической угрозы во Франции до наивысшего. По версии Франции, за теракт в России несёт ответственность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России).

США, обвиняя ИГИЛ в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», пытаются «отмазать» Украину от её возможной причастности к этому преступлению, отметила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Задержанные в Брянской области террористы планировали перейти границу с Украиной, у них были соответствующие контакты на украинской стороне, сообщала ФСБ.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта до 22 мая 2024 года. Следственный комитет 25 марта сообщил, что устанавливает организаторов теракта.

Президент Владимир Путин в своём обращении сравнил атаку террористов на «Крокус Сити Холл» с действиями нацистов и отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что 25 марта состоится совещание по выработке мер, которые будут приняты после теракта.