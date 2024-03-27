Москва, 27 марта, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Мотострелки группировки «Центр» в ходе штурма взяли опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«С получением боевой задачи штурмовая группа скрытно выдвинулась к цели, где ранее расчётом беспилотника был обнаружен взводный опорный пункт ВСУ», — рассказали в военном ведомстве.

Артиллеристы по указанным координатам нанесли массированный удар, а подразделение мотострелков пошло на штурм опорного пункта врага.

Российские бойцы огнём из стрелкового оружия и гранатомётов уничтожили технику и личный состав ВСУ.

Один из участников успешного штурма добавил, что ВСУ оборонялись дронами-камикадзе, задействовали артиллерию.

«Было трудно, мы справились. В основном много танков было, БТР М113. Пару «Брэдли» видели. То есть все они были поражены или затрофеены», — рассказал боец группировки «Центр».

Войска Украины за сутки на авдеевском направлении лишились почти 300 военных.

Как сообщало ИА Регнум, российские танковые ракеты в зоне СВО эффективно уничтожают любую стоящую на вооружении украинских боевиков бронетехнику. Танки ВС РФ применяют комплекс управляемого вооружения «Рефлекс-М» с управляемой ракетой «Инвар-М/М1».

В ночь на 27 марта средства противовоздушной обороны сработали над Белгородом и Белгородским районом. На подлёте к городу были сбиты 18 воздушных целей.

26 марта в 23:48 мск жителей Белгорода и Белгородского района оповестили о ракетной опасности. Население призвали по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам. Менее чем через час было объявлено об отмене опасности.

В Минобороны РФ 26 марта сообщили об уничтожении средствами ПВО двух снарядов реактивной системы залпового огня «Град» над Белгородской областью. Уточнялось, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена около 07:00 мск.

Около 700 детей из Белгородской области, которая подвергается ежедневным атакам со стороны ВСУ, направят в два региона России.