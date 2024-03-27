Москва, 27 марта, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Российские танковые ракеты в зоне СВО эффективно уничтожают любую стоящую на вооружении украинских боевиков бронетехнику. Об этом «РИА Новости» рассказал информированный источник.

Василий Иванов ИА REGNUM Танковая атака

Танки ВС РФ применяют комплекс управляемого вооружения «Рефлекс-М» с управляемой ракетой «Инвар-М/М1».

Как пояснил изданию источник, средняя бронепробиваемость за дополнительной динамической защитой для этих боеприпасов составляет около 800 мм. Поэтому вся бронетехника ВСУ, включая образцы НАТО, «прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки — в лобовой проекции».

Управляемое оружие, добавил военный, обеспечивает российским танкам «длинную руку», так как оно имеет дистанцию точного поражения цели до 5,5 км, в то время как неуправляемые бронебойно-подкалиберные снаряды танков киевских военных имеют эффективную дальность стрельбы по малоразмерным целям не более 2–2,5 км.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО за сутки уничтожили более 130 украинских беспилотников, а также сбили две ракеты С-200 и 15 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.

В Белгородской области 22 марта нейтрализовали 17 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire.

ВС России уничтожили гаубицу FH-70 ВСУ с помощью высокоточного корректирующего боеприпаса «Краснополь». Гаубица была уничтожена вместе с расчётом и боекомплектом с первого же выстрела.