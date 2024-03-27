Российские танковые ракеты прошивают бронетехнику ВСУ навылет
Москва, 27 марта, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Российские танковые ракеты в зоне СВО эффективно уничтожают любую стоящую на вооружении украинских боевиков бронетехнику. Об этом «РИА Новости» рассказал информированный источник.
Танки ВС РФ применяют комплекс управляемого вооружения «Рефлекс-М» с управляемой ракетой «Инвар-М/М1».
Как пояснил изданию источник, средняя бронепробиваемость за дополнительной динамической защитой для этих боеприпасов составляет около 800 мм. Поэтому вся бронетехника ВСУ, включая образцы НАТО, «прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки — в лобовой проекции».
Управляемое оружие, добавил военный, обеспечивает российским танкам «длинную руку», так как оно имеет дистанцию точного поражения цели до 5,5 км, в то время как неуправляемые бронебойно-подкалиберные снаряды танков киевских военных имеют эффективную дальность стрельбы по малоразмерным целям не более 2–2,5 км.
Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО за сутки уничтожили более 130 украинских беспилотников, а также сбили две ракеты С-200 и 15 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.
В Белгородской области 22 марта нейтрализовали 17 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire.
ВС России уничтожили гаубицу FH-70 ВСУ с помощью высокоточного корректирующего боеприпаса «Краснополь». Гаубица была уничтожена вместе с расчётом и боекомплектом с первого же выстрела.