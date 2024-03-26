Москва, 26 марта, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Два снаряда реактивной системы залпового огня «Град» уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью, сообщила 26 марта пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ИЗВЕСТИЯ

По данным ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена около 07:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе два реактивных снаряда», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 марта в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Минобороны проинформировало об уничтожении 13 воздушных целей, летевших к Белгороду, это были реактивные снаряды РСЗО RM-70 Vampire.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что объекты уничтожили над Белгородским районом, предварительно известно о двух пострадавших. В посёлке Дубовое мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма. Обоих доставили в городскую больницу №2.