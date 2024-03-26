Белгород, 27 марта, 2024, 00:46 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе после полуночи 27 марта отменили ранее объявленную ракетную опасность. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Население предупредили о ракетной опасности и рекомендовали не покидать свои дома в 23:48 мск 26 марта. Менее чем через час было объявлено об отмене опасности.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 26 марта обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате атаки пострадали три человека — двое пожарных и женщина, пояснил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ перебили участок водовода, намеренно ударив по водоснабжающей инфраструктуре в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил 26 марта мэр города Иван Приходько.