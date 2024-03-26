Белгород, 27 марта, 2024, 00:14 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе ближе к полуночи 26 марта объявили о ракетной опасности. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба городской администрации.

Иван Шилов ИА Регнум Укрытие, Белгород

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — уточнили в мэрии.

В связи с этим жителей призвали по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 марта силами ПВО были сбиты 13 воздушных целей на подлёте к Белгороду. Объекты уничтожили над Белгородским районом. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, предварительно известно о двух пострадавших.

В ночь с 25 на 26 марта в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Минобороны проинформировало об уничтожении 13 воздушных целей, летевших к Белгороду, это были реактивные снаряды РСЗО RM-70 Vampire.

ВСУ 26 марта обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате атаки пострадали три человека — двое пожарных и женщина, пояснил губернатор региона Вячеслав Гладков. Один сотрудник МЧС с осколочными ранениями головы и нижних конечностей был доставлен в областную клиническую больницу, второй с осколочными ранениями нижних конечностей — в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщину с осколочным ранением госпитализировали в Борисовскую ЦРБ.