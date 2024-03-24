Белгород, 24 марта, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Почти 700 детей из Белгородской области, которая подвергается ежедневным атакам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), направят в два региона России. Об этом 24 марта сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сегодня 150 наших детей из Белгородского района выезжают в Астраханскую область, а 540 ребятишек, мальчишек и девчонок, выезжают в Самарскую область», ― уточнил в Telegram-канале Гладков.

Он добавил, что детей перевезут по приглашению глав этих регионов. Помощь в размещении детей также предложили власти Вологодской области.

По словам главы региона, есть договорённость о том, чтобы юных белгородцев приняли на три недели.

«Если обстановка не изменится в лучшую сторону, то будем предлагать родителям и просить руководителей регионов, приютивших наших детей, оставить их до конца учебного года», — подчеркнул Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, за последний месяц участились обстрелы приграничной Белгородской области, а также попытки прорыва границы диверсантами.

В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ 23 марта погиб мирный житель. В одном из многоквартирных домов при обстреле обрушились три балкона, в одной из квартир в этот момент находилась супружеская пара. В тот же день при атаке дронов ВСУ на Чернянский район погиб один мирный житель, ещё два человека пострадали. Ещё одна женщина погибла в Белгороде 22 марта.

Гладков 23 марта сообщил, что в Белгородской области в результате террористических атак со стороны ВСУ за почти две недели погибли 24 мирных жителя, включая двух детей. При этом число пострадавших достигло 152 человек, в их числе 11 детей.

Глава региона 19 марта сообщил, что из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района в другие регионы России вывезут около 9 тысяч детей. 22 марта 1,2 тысячи детей поехали в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.