Белгород, 27 марта, 2024, 01:23 — ИА Регнум. В ночь на 27 марта средства противовоздушной обороны сработали над Белгородом и Белгородским районом. На подлёте к городу были сбиты 18 воздушных целей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

Согласно информации медицины катастроф, в результате атаки со стороны ВСУ пострадал один мужчина, у него зафиксированы осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой помощи доставит пострадавшего в городскую больницу № 2. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, заверил глава области.

Кроме того, по словам Гладкова, в посёлке Дубовое Белгородского района посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома. Также в девяти частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, повреждены шесть автомобилей.

В селе Таврово пробиты кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское после отражения атаки повреждена кровля одного частного домовладения.

На местах работают все оперативные службы, заключил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта в 23:48 мск жителей Белгорода и Белгородского района оповестили о ракетной опасности. Население призвали по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам. Менее чем через час было объявлено об отмене опасности.

В Минобороны РФ 26 марта сообщили об уничтожении средствами ПВО двух снарядов реактивной системы залпового огня «Град» над Белгородской областью. Уточнялось, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена около 07:00 мск.

Около 700 детей из Белгородской области, которая подвергается ежедневным атакам со стороны ВСУ, направят в два региона России, сообщил 24 марта губернатор Вячеслав Гладков. 150 детей разместят в Астраханской области, ещё 540 ребят вывезут в Самарскую область. Помощь в размещении юных белгородцев предложили также власти Вологодской области, добавил Гладков.