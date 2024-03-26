Москва, 26 марта, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Украина вела подготовку боевиков на территории Ближнего Востока. Об этом 26 марта сообщил журналистам директор ФСБ Александр Бортников.

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«То, что украинская сторона осуществляла обучение и подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, нам известно», — сказал Бортников.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта секретарь Совбеза России Николай Патрушев, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, ответил, что, «конечно, Украина».

В ФСБ ранее сообщали, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что теракт в «Крокусе» совершён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является заказчиком этого теракта. Он отметил, что нужно получить ответ на вопрос, действительно ли сами исламисты решили нанести удар по России. Президент подчеркнул, что теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в докладе президенту 25 марта заявил, что обвиняемые в исполнении теракта признали вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человека. Погибли 139 человек.