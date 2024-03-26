Москва, 26 марта, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Восьмой фигурант дела о теракте в «Крокус Холле» Алишер Касимов заявил, что не знал о планах террористов, а просто сдал им квартиру.

Социальные сети Алишер Касимов

«То, что это они, я не знал, что они планируют терроризм. Я хотел сдать квартиру, разместил объявление, мне ответили», — сказал он на заседании Басманного суда Москвы.

Ранее Следственный комитет России попросил суд арестовать Касимова по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Позднее ИА Регнум стало известно, что Касимов родился в Ошской области Киргизии, женат, имеет четверых детей. Он предприниматель, владеет небольшим кафе. При этом его сотрудники оказались не в курсе, что их начальник проходит подозреваемым по делу о теракте. Касимов про теракт в «Крокус Сити Холле» почти не говорил, не вдавался в подробности и ни с кем не обсуждал.

Всего силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов. Один из них признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в атаке. В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на ТРК, имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

Накануне Басманный районный суд Москвы арестовал трёх фигурантов уголовного дела о террористической атаке. Ранее четверо обвиняемых были заключены под стражу решением суда