Москва, 26 марта, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Восьмой фигурант дела о теракте в ТРЦ «Крокус Сити Холл» — Алишер Касимов — родился в Ошской области Киргизии, женат, имеет четверых детей, сообщил 26 марта источник ИА Регнум.

Социальные сети Алишер Касимов

Ранее 26 марта материал в отношении Касимова поступил в суд. Следственный комитет России просит суд арестовать его на два месяца. Мужчина сдавал квартиру обвиняемым в нападении на «Крокус».

ИА Регнум удалось выяснить, что Касимов — предприниматель — владеет небольшим кафе. При этом его сотрудники оказались не в курсе, что их начальник проходит подозреваемым по делу о теракте.

«Я вообще не знал, что он сдавал квартиру… Вёл себя нормально, как обычно. Каждый день на работе. Вчера его не было», — рассказал сотрудник.

Мужчина добавил, что Касимов про теракт в «Крокус Сити Холле» почти не говорил, не вдавался в подробности и ни с кем не обсуждал.

Как передавало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате нападения погибли 139 человек. Пострадавшим числится 121 человек.

Всего силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов. Один из них признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в атаке. В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на ТРК, имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

По словам президента России Владимира Путина, теракт был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна, подчеркнул глава государства. Также необходимо прояснить и ряд других вопросов, в частности, почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил он.

Накануне Басманный районный суд Москвы арестовал трёх фигурантов уголовного дела о террористической атаке. Ранее четверо обвиняемых были заключены под стражу решением суда. Таким образом, семь из 11 фигурантов дела уже отправлены в СИЗО.