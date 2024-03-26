Москва, 26 марта, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Следственный комитет России просит суд арестовать восьмого обвиняемого, Алишера Касимова, по делу о теракте в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

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«Материал в отношении Касимова Алишера Хатамовива поступил в суд», — приводит слова представителя пресс-службы суда «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Басманный районный суд Москвы 25 марта арестовал ещё трёх фигурантов уголовного дела о террористической атаке.

Ранее четверо обвиняемых были заключены под стражу решением суда. Таким образом, семь из 11 фигурантов дела уже отправлены в СИЗО.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом рок-группы. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По состоянию на 26 марта число погибших в результате теракта увеличилось до 139 человек.

Вместе с тем глава СК РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания при президенте Владимире Путине 25 марта сообщил, что обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания о том, как они готовились, кто был заказчиком теракта и о тех, кто содействовал убийству посетителей концертного зала.