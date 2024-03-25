Москва, 25 марта, 2024, 21:44 — ИА Регнум. Действия тех, кто помогал людям при теракте в «Крокус Сити Холе», говорят о зрелости российского общества. Об этом 25 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru

«То, что и прохожие, и медработники, которые не имеют прямого отношения к экстренным службам, и сотрудники других служб беспрекословно, просто немедленно оказались там, где должны быть, помогали людям, это, конечно, демонстрирует зрелость нашего общества и готовность отстаивать свои интересы и бороться за себя, за своих близких, просто за тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке», — сказал Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта.

Глава государства отметил, что это очень важная характеристика сегодняшнего состояния российского общества.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности, сплочённости, взаимной поддержки после теракта в «Крокус Сити Холле». Он добавил, что те, кто планировал теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 139 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта.

Путин в своём обращении сравнил действия террористов в «Крокус Сити Холле» с действиями нацистов и отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.