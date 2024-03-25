Харьков, Украина, 25 марта, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Восстановление пятой ТЭЦ в Харькове после удара Вооружённых сил РФ продлится не один год. Об этом 25 марта заявил сообщил директор предприятия Александр Минкович.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования, процесс реконструкции продлится не один год», — приводит его слова издание «Страна. ua».

Он добавил, что понадобится изготовить эксклюзивное оборудование энергоблоков, в частности, турбин и генераторов.

Отмечается, что с разрушением ТЭЦ Харьков потерял основные мощности генерации тепло— и электроэнергии. Электроснабжение города сейчас идёт из других регионов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России нанесли мощные удары по объектам в Харьковской области. По его словам, в том числе взрывы прогремели на Харьковском заводе транспортного машиностроения, который занимается ремонтом танков, включая танки иностранного производства.

Ранее в этот же день Терехов сообщил о примерно 15 взрывах, прогремевших в Харькове, в результате которых начались проблемы с подачей электричества. В ночь на 22 марта на всей контролируемой киевским режимом территории объявили воздушную тревогу.

Лебедев 22 марта рассказал, что российские военные нанесли удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), а также двум ТЭЦ в Харькове. По его словам, под удар также могли попасть задействованные в организации атак на Белгородскую область офицеры ВСУ и группа иностранных наёмников.

Минобороны России 22 марта сообщило, что Вооружённые силы нанесли массированный удар по объектам энергетики, железнодорожным узлам, арсеналам, ВПК, местам дислокации формирований ВСУ и наёмников. По данным ведомства, за неделю ВС РФ нанесли 49 ударов возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на обстрелы российских территорий со стороны украинской армии.