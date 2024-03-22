Киев, 22 марта, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом 22 марта свидетельствуют данные онлайн-ресурса для предупреждения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 05:28 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Черниговской области, а с 05:43 мск предупреждение об опасности с воздуха действует на территории трёх оставшихся областей: Ровненской, Закарпатской и Волынской. Жителей просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги и проследовать в укрытие.

Украинские СМИ сообщают о серии взрывов на территории Харьковской области, а также в Днепропетровске, Полтаве, Кривом Роге. Кроме того, на территории Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской областей зафиксировано появление беспилотников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что воздушная тревога объявлена почти во всех регионах Украины, за исключением четырёх регионов. Также сообщалось о взрывах в Одесской, Днепропетровской областях и в оккупированной ВСУ части Запорожской области.

В ночь на 21 марта воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, и на её фоне поступили сообщения о взрывах в Киеве, Киевской и Житомирской областях.