Москва, 22 марта, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований Вооружённых сил Украины, сообщил 22 марта официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

. Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников», — заявил генерал-лейтенант.

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В российском оборонном ведомстве добавили, что в результате удара российские военные дезорганизовали функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов украинской армии.

Как передавало ИА Регнум, российские войска за неделю нанесли 49 ударов возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на обстрелы российских территорий со стороны ВСУ и попытки прорыва российской границы. В ведомстве пояснили, что российские военные ударили по центрам принятия решений, аэродромам, ремонтным цехам вооружения и техники, складам воздушных и морских беспилотников, боеприпасов и базам материально-технического обеспечения ВСУ.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 22 марта сообщил о нанесении ВС России ракетных ударов по двум аэродромам на западе Украины. Первые два удара пришлись в военный аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области. Взрыв с последующей детонацией в стороне аэродрома Озерное прогремел в Житомирской области.

В подполье сообщили о российском ударе по танковому заводу в Харькове, который занимается ремонтом танков, в том числе иностранного производства. Кроме того, российские военные ударили по авиамоторному заводу «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву Запорожье, по заводу дронов ВСУ «Южмаш», по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области.