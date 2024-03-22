Харьков, Украина, 22 марта, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Около 15 взрывов прогремело в Харькове, на местах некоторых прилётов произошли возгорания. Об этом 22 марта сообщил мэр города Игорь Терехов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как уточнил Терехов, в городе произошло 15 взрывов, в городе возникли проблемы с энергоснабжением. На месте некоторых прилётов возникли пожары. Из-за обесточивания насосных станций наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Мэр Харькова предупредил, что на маршруты утром не выйдет электротранспорт, перевозку пассажиров будут осуществлять автобусы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Серии взрывов гремят на территории Харьковской области, а также в Днепропетровске, Полтаве, Кривом Роге. В Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской областях зафиксировано появление беспилотников.

Также сообщалось о взрывах на фоне воздушной тревоги в Одесской, Днепропетровской областях и в оккупированной ВСУ части Запорожской области.