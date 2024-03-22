Харьков, Украина, 22 марта, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Ракетным ударом российских войск поражены входящий в концерн «Укроборонпром» Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), а также две тэеплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в городе Харькове. Об этом 22 марта рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с «РИА Новости».

Цитата из видео «Обстрел ТЭЦ в Харьковской области» Повреждённая ТЭЦ в Харькове

ХЗТМ — предприятие, выпускающее и ремонтирующее танки, танковые двигатели и БМП для нужд украинской армии. Завод получил серьёзные повреждения. Кроме того, в результате повреждения ТЭЦ в городе произошло отключение энергоснабжения.

Лебедев отметил, что под ракетный удар могли попасть украинские офицеры, задействованные в организации атак на Белгородскую область, а также группа иностранных наёмников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о множестве взрывов на территории города, в результате которых повреждения получили объекты инфраструктуры. В городе отключено энергоснабжение, возникли перебои с водоснабжением.

В ночь на 22 марта на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Серии взрывов гремят на территории Харьковской области, а также в Днепропетровске, Полтаве, Кривом Роге.

Также сообщалось о повреждении крупных объектов инфраструктуры в Винницкой и Ивано-Франковской областях.