Москва, 22 марта, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Российские войска за неделю нанесли 49 ударов возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на обстрелы российских территорий со стороны ВСУ и попытки прорыва российской границы. Об этом 22 марта заявили в Минобороны России.

Павел Львов/РИА Новости

«С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы, попытки прорыва и захвата российских приграничных населённых пунктов вооружёнными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, российские военные ударили по центрам принятия решений ВСУ, аэродромам, ремонтным цехам вооружения и техники, складам воздушных и морских беспилотников, складам боеприпасов и базам материально-технического обеспечения. Помимо этого, ВС России также нанесли ракетные удары по пунктам временной дислокации сил специальных операций ВСУ и иностранных наёмников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее об ударах Вооружённых сил России по украинским военным объектам заявлял координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, но на момент его сообщений Минобороны официально не подтверждало информацию.

В частности, по его данным, ракетные удары ВС РФ по Николаеву поразили бронетанковый завод, где ремонтировалась западная военная техника, поставленная ВСУ, включая немецкие танки Leopard-2. Ударили российские военные и по заводу «Зоря-Машпроект» в Николаеве, где производили детали для ракет и ремонтировали технику ВСУ.

Позднее, 22 марта, подполье заявляло об ударах по танковому заводу ВСУ в Харькове и по военному заводу «Мотор Сич», производившему дроны для ВСУ и занимавшемуся переоборудованием ракет для комплексов С-200.

Российские военные также ударили по стратегическому предприятию украинского военно-промышленного комплекса, заводу «Южмаш» в Днепропетровске, где производили беспилотники для ВСУ, и по двум аэродромам на западе Украины.