Харьков, Украина, 22 марта, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Российские военные нанесли мощные удары по объектам в Харьковской области, сообщил 22 марта координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он рассказал, что ракетный удар российские военные нанесли рано утром 22 марта. Местные жители насчитали порядка 20 прилётов, в частности — по Харьковскому заводу транспортного машиностроения — предприятию, занимающемуся ремонтом танков, в том числе иностранного производства.

«Горит ТЭЦ № 5, ТЭЦ № 3», — рассказал Лебедев «РИА Новости».

По данным подполья, удар российские военные могли нанести также по украинскому военному командованию, ответственному за нападения на Белгородскую область. Лебедев также предположил, что под удар могла попасть группа иностранных наёмников.

Министерство обороны 22 марта не сообщало о нанесении ударов по украинским инфраструктурным и военным объектам.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 марта во всех украинских регионах, за исключением четырёх, объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщили о взрывах в ряде областей.

Глава Харькова Игорь Терехов сообщил о 15 взрывов. По его данным, вспыхнуло несколько пожаров. В городе возникли проблемы с водоснабжением.

Сообщения о повреждении объектов поступили из Ивано-Франковской области, где пострадала Бурштынская ТЭС. В городе Ладыжине в Винницкой области также пострадала ТЭЦ. Объекты инфраструктуры получили повреждения в Днепропетровской области в городе Кривом Роге. Проблемы с электричеством также наблюдаются в Кировоградской области.

О масштабных повреждениях энергетических объектов на Украине заявил 22 марта министр энергетики Герман Галущенко, уточнив, что в ряде регионов пострадали объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. О повреждении Днепрогэса в городе Запорожье сообщила компания «Укргидроэнерго».