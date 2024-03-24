Москва, 25 марта, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы отправил под арест четвертого обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Файзова Мухаммадсобира, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции российской столицы.

ThePixelman Арест

Ранее стало известно, что его доставили на судебное заседание на кресле-каталке. Обвиняемого сопровождал медик.

Файзова обвиняют в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Суд заключил его под стражу на 1 месяц 28 суток — до 22 мая 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, суд предъявил обвинения и арестовал трёх других фигурантов дела о в теракте, совершённом 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Далерджон Мирзоев, Рачабализод Саидакрами Муродали и Фаридуни Шамсидин останутся под стражей до 22 мая.

Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы. Мирзоев признал свою вину в полном объеме.

Всего по делу о теракте задержали 11 человек, в том числе четырёх лиц, непосредственно стрелявших в людей в «Крокус Сити Холле». Один из задержанных признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в этом нападении.

По данным Следственного комитета, в результате теракта в Красногорске погибли 137 человек. Количество пострадавших при теракте увеличилось до 182 человек.