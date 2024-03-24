Воронеж, 25 марта, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменён в Воронежской и Курской областях. Об этом 25 марта сообщили губернаторы регионов Александр Гусев и Роман Старовойт в своих Telegram-каналах.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Внимание! Отбой режима опасности атаки БПЛА в Воронежской области», — написал глава региона. Режим опасности атаки БПЛА действовал в Воронежской области более четырёх часов.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — сообщил глава региона Старовойт. В Курской области действие режима продолжалось свыше четырёх часов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Воронежской области объявлялся режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Гусев призвал население следить за оповещениями от областного правительства и МЧС РФ. Губернатор также порекомендовал жителям быть готовыми быстро перейти в безопасное место.

В ночь с 23 на 24 марта в Севастополе объявляли воздушную тревогу. После этого российские военные отразили массированную ракетную атаку и сбили более десяти ракет.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что из-за действий противника в городе погиб один мирный житель. Ещё четыре человека пострадали.

Кроме того, режим опасности объявлялся в Белгородской области, где силы ПВО уничтожили 19 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.