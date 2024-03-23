Севастополь, 23 марта, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявили в Севастополе, сообщил в своём Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА Регнум

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — говорится в сообщении.

Кроме того, приостановили движение по Крымскому мосту.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта силы противовоздушной обороны России сбили три беспилотника украинской армии над Крымским полуостровом.

23 марта Минобороны России обнародовало информацию о том, что в четырех российских регионах нейтрализовали 12 дронов ВСУ. По пять беспилотников удалось уничтожить над Брянской и Белгородской областями, а над Воронежской и Саратовской обезвредили по одной такой цели.