Воронеж, 24 марта, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявляется в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны приведены в готовность. Гусев призвал население следить за оповещениями от областного правительства и МЧС РФ.

Губернатор также порекомендовал жителям быть готовыми быстро перейти в безопасное место.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 23 на 24 марта в Севастополе объявляли воздушную тревогу. После этого российские военные отразили массированную ракетную атаку и сбили более десяти ракет.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что из-за действий противника в городе погиб один мирный житель. Ещё четыре человека пострадали.

Кроме того, режим опасности объявлялся в Белгородской области, где силы ПВО уничтожили 19 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.