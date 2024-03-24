В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Воронеж, 24 марта, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявляется в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
«На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор.
Он отметил, что силы противовоздушной обороны приведены в готовность. Гусев призвал население следить за оповещениями от областного правительства и МЧС РФ.
Губернатор также порекомендовал жителям быть готовыми быстро перейти в безопасное место.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 23 на 24 марта в Севастополе объявляли воздушную тревогу. После этого российские военные отразили массированную ракетную атаку и сбили более десяти ракет.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что из-за действий противника в городе погиб один мирный житель. Ещё четыре человека пострадали.
Кроме того, режим опасности объявлялся в Белгородской области, где силы ПВО уничтожили 19 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.