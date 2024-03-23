Севастополь, 23 марта, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО), предварительно, сбили несколько воздушных целей в небе над Севастополем, сообщил 23 марта в своём Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Юлия Пёрышкина ИА Регнум

«По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей», — написал он.

Губернатор уточнил, что в спасательную службу города поступил сигнал о том, что в районе ул. Щербака ребёнок получил осколочное ранение. Кроме того, обломки сбитой цели упали в районе ул. Индустриальной.

В результате этого загорелись автомобиль и трава на участке. Развожаев также объяснил появление дыма в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт. По его словам, речь идёт об использовании военными табельных средств маскировки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Михаил Развожаев проинформировал о том, что в Севастополе ввели режим воздушной тревоги, после чего в городе начала работать система противовоздушной обороны (ПВО).

Днём 23 марта в Липецкой области засекли и подавили беспилотный летательный аппарат ВСУ. Это произошло в Лебедянском районе региона.