Севастополь, 24 марта, 2024, 01:33 — ИА Регнум. Житель Севастополя погиб от попадания осколка при атаке на город, которую удалось отразить российским военным. Об этом 24 марта написал в своём Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

«Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской, погиб 65-летний севастополец», — написал он.

Губернатор принёс соболезнования родным и близким погибшего. Развожаев также поручил оказать всю необходимую помощь семье мужчины.

Глава города назвал произошедшую атаку самой массированной за последнее время. По информации губернатора, в результате случившегося также пострадали четыре человека.

Двое пострадавших получили осколочные ранения, а ещё один — резаные раны предплечья. У одной женщины диагностировали перелом голени.

Развожаев уточнил, что одна ракета попала в частный дом и не разорвалась. Кроме того, в центре города ударной волной выбило стекла в жилых домах.

Сбор информации об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет продолжается. Глава города поручил подсчитать ущерб и устранить повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Михаил Развожаев проинформировал о том, что, по предварительной информации, российские силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Севастополем более десяти ракет.

Утром 23 марта в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ погиб один мирный житель и ещё два человека пострадали. Нападениям подверглись Старооскольский и Чернянский районы региона.