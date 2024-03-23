Белгород, 23 марта, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородом и Белгородским районом десять воздушных целей. Об этом в субботу вечером, 23 марта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 10 воздушных целей на подлёте к городу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Как уточнил Вячеслав Гладков, в результате воздушной атаки со стороны Вооружённых сил Украины пострадали два человека. Пострадавших с осколочными ранениями и закрытыми черепно-мозговыми травмами доставили в городскую больницу № 2. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что повреждения получили 15 частных домовладений и два легковых автомобиля в Белгороде, посёлке Дубовое и селе Таврово. Глава региона добавил, что на местах работают сотрудники оперативных служб, информация о последствиях обстрела уточняется.

Как передавало ИА Регнум, ранее в 22:47 мск Вячеслав Гладков объявил режим ракетной области. Губернатор региона призвал граждан укрыться в закрытых помещениях без окон и при возможности спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Утром 23 марта в Министерстве обороны России сообщили, что средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью 11 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Позднее Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб мирных житель. Ещё одну пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в городскую больницу № 2.