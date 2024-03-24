Москва, 24 марта, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Первому фигуранту уголовного дела о теракте в ТРЦ «Крокус Сити Холл» предъявили официальное обвинение. Об этом в воскресенье вечером, 24 марта, сообщили в Басманном суде Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Мирзоева Далерджона Баротовича», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что первого подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. Следствие запросило арест фигуранта уголовного дела о теракте. Напомним, 24 марта в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что ведомство будет добиваться ареста всех четверых подозреваемых в теракте.

Теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

По последним данным СК России, в результате теракта погибли 137 человек. По состоянию на 17:00 мск 24 марта, количество пострадавших возросло до 180 человек.

Подозреваемых в совершении теракта задержали утром 23 марта в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, террористы имели контакты на украинской стороне.