Москва, 24 марта, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Подозреваемый в теракте в «Крокус Сити Холле» доставлен в Басманный суд города Москвы для избрания меры пресечения. Об этом 24 марта сообщается 24 марта в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Известия /Эдуард Корниенко

Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу. Уточняется, что материалы следствия поступили в распоряжение суда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Следственный комитет России 24 марта сообщил, что будет добиваться ареста всех четырёх подозреваемых в теракте. Ведомство сообщило, что к фигурантам уже применяли следственные действия.

Подозреваемых в совершении теракта задержали в Брянской области, когда они ехали к границе с Украиной. По информации ФСБ, преступники контактировали с украинской стороной, где их готовились принять.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холле», планировали бежать на Украину, где для них на границе приготовили «окно». Он уточнил, что силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей.