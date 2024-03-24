Москва, 24 марта, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Следствие просит суд арестовать первого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили 24 марта в пресс-службе суда.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта. Группа вооружённых людей ворвалась в здание и начала стрелять в окружающих.

Кроме того, в ТРЦ вспыхнул пожар. По последним данным, которые приводятся Следственным комитетом, число погибших в теракте достигло 137 человек. При этом опознали 62 тела. Количество пострадавших увеличилось до 182 человек.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холле», планировали бежать на Украину, где для них на границе приготовили «окно». Он уточнил, что силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей.