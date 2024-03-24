Москва, 24 марта, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что все, кто причастен к теракту в «Крокус Сити Холле», — легальная и главная цель страны, вне зависимости от государства и статуса.

Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

«Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого», — написал политик в Telegram-канале.

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Как сообщало ИА Регнум, 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус» ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в здании произошёл взрыв и начался пожар.

Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, погибли 133 человека. Как заявили в Министерстве здравоохранения Подмосковья, на настоящий момент пострадали в теракте 154 человека.

Утром 23 марта недалеко от границы с Украиной задержали четырёх человек, непосредственно принимавших участие в теракте. В ФСБ заявили, что у террористов были контакты на украинской стороне.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта.