Москва, 24 марта, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Более 5 тыс. человек в Москве и Московской области сдали кровь для раненных во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщило 24 марта в Telegram-канале Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

Известия/Андрей Эрштрем

Отмечается, что только в Центре крови ФМБА в течение 23 марта приняли 1023 донора. Накануне руководитель агентства Вероника Скворцова рассказала, что в центре одновременно принимают кровь у 58 человек, кроме того, работают 12 мобильных мест. На сдачу крови уходит 7–15 минут.

Вечером 23 марта пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что в течение дня сдали кровь более 4 тысяч жителей столицы. В ведомстве отметили беспрецедентное количество добровольцев.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта уже с утра стали образовываться очереди возле донорских центров Москвы и Подмосковья. По информации областного минздрава, только за первый час в регионе кровь сдали более 600 человек.

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что для ожидающих в очереди организовали пункты обогрева в автобусах, предоставляли добровольцам чай, воду и питание. В ведомстве также призвали сдавать кровь в первой половине дня.

Минздрав Подмосковья 24 марта опубликовал уточнённый список пострадавших, в который внесли имена 154 человек. Из них выписали троих, 44 лечатся амбулаторно, а 107 — находятся в больницах.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта, вооружённые мужчины стали стрелять по всем, кого видели. ФСБ сообщила, что непосредственными исполнителями были четверо, всех из задержали. Всего по делу о теракте задержали 11 человек. Ведомство установило, что у них была связь с Украиной, куда потом террористы собирались сбежать. Четверых подозреваемых поймали в Брянской области.

По последней информации Следственного комитета России, на месте теракта обнаружили 133 погибших, поисковые работы продолжаются.

Президент Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам от рук террористов.