Москва, 24 марта, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Более четырёх тысяч человек в Москве сдали кровь для пострадавших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом 23 марта сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

ИА REGNUM Донорство крови

«За сегодняшний день более 4000 москвичей пришли на помощь пострадавшим», — говорится в публикации.

Отмечается, что уже к открытию Центра крови имени Гаврилова в Москве собралась очередь из желающих сдать кровь, а количество добровольцев задень названо беспрецедентным. Центр пообещал работать до последнего донора и вновь откроется в 08:00 мск в воскресенье, 24 марта.

Главный врач Центра крови Ольга Майорова выразила благодарность всем донорам. Кроме того, Центр крови поблагодарил волонтёров, которые помогали организовать раздачу воды, тёплого чая, а также продуктов, разрешенных к употреблению перед сдачей крови.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Минздрава Московской области, утром 23 марта за первый час пункты приёма крови в регионе приняли более 600 доноров. В ведомстве отметили, что перед пунктом выстроились большие очереди, несмотря на плохую погоду. В московском районе Царицыно очередь желающих сдать кровь выросла до огромных размеров.

Кровь для пострадавших в результате теракта сдавали и жители Твери. В городе специально для этой цели открыли станцию переливания крови.