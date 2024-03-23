Вашингтон, 23 марта, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Причастность западных спецслужб к теракту в «Крокус Сити Холл» допустил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор. Об этом эксперт написал 23 марта на своей странице в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мало сомнений в том, что в этом были замешаны MI6/ЦРУ», — отметил Макгрегор.

Экс-советник Пентагона пояснил, что предполагаемые участники и организаторы теракта, по его мнению, напрямую связаны с «мусульманскими элементами, воюющими на стороне Украины». Также Макгрегор выдвигает версию связи террористов с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но подтверждений ей не находит.

Никаких доказательств и обоснований своих предположений Макгрегор не приводит.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава Московской области Андрей Воробьев, спасательная операция на месте теракта в «Крокус Сити Холле» завершена, поисковая операция продолжается.

Вечером 22 марта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» ворвались люди в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматов по окружающим. После в здании вспыхнул пожар. По последним данным Следственного комитета Российской Федерации, в результате теракта погибли 133 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Террористов, устроивших нападение на ТРЦ, задержали возле границы с Украиной в Брянской области. Позднее Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании по делу о теракте одиннадцати человек, из которых четверо являются непосредственными исполнителями.

Глава государства в ходе обращения к российским гражданам объявил 24 марта днём общенационального траура. Владимир Путин пообещал оказать государственную помощь всем родным и близким погибших и пострадавших при теракте.