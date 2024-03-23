Красногорск, 23 марта, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Спасательная операция на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске завершилась, сообщил в своём Telegram-канале 23 марта глава Московской области Андрей Воробьёв.

Следственный комитет РФ /РИА Новости

При этом, по словам губернатора, продолжается поисковая операция. Глава региона добавил, что в ночь с 23 на 24 марта начнут создавать проём с западной стороны «Крокуса», чтобы облегчить доступ к концертному залу.

Воробьев добавил, что после окончания поисковой операции приступят к решению вопроса об автомобилях, которые остались на парковке.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались люди в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматов по окружающим. После вспыхнул пожар.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, число погибших в результате атаки увеличилось до 133 человек.

Террористов, устроивших нападение на ТРЦ, задержали возле границы с Украиной в Брянской области. Один из задержанных признался, что ему пообещали 500 тыс. рублей за участие в атаке.

Президент России Владимир Путин в своём обращении к гражданам объявил 24 марта днём общенационального траура. Он также пообещал, что всем родным и близким погибших и раненых окажут помощь.