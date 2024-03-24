Москва, 24 марта, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Заказчики теракта в «Крокус Сити Холле», по всей видимости, преследовали сразу несколько целей, заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с ИА Регнум.

Известия /Эдуард Корниенко

Целью была не только очевидная попытка посеять панику в обществе, отметил политолог. Ещё одна из важнейших задач, которую решали организаторы кровавой бойни, это резкое обострение межэтнических противоречий в России.

Пойманные террористы не имеют российского гражданства. Однако в Россию на заработки ежегодно приезжают миллионы трудовых мигрантов, и это деликатное обстоятельство, отметил эксперт. С точки зрения стандартной для англосаксонских служб логики ведения войны под «чужим флагом» было идеально подставить исполнителей из этой среды, пояснил Шаповалов.

«Обращаю внимание, что до этого были попытки раскачать ситуацию и в ряде наших национальных республик — и в прошлом году, и даже раньше, в 2022-м, были такие попытки. Также в России достаточно острый вопрос с мигрантами из соседних стран. Попытка раскачать эту ситуацию извне очевидна. Этнический фактор, думаю, сыграл важную роль и при выборе исполнителей теракта в «Крокусе» его заказчиками», — продолжил эксперт.

По его мнению, версия о причастности к теракту ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), растиражированная респектабельными западными СМИ (и даже будто получившая подтверждение самого террористического движения), выглядит как информационное сопровождение попытки выставить заказчиками исламистов.

Политолог обратил внимание и на тот факт, что по крайней мере один из представленных публике пойманных убийц утверждал, что с нанимателями он общался через востребованный сейчас Telegram. Вообще анонимный наем исполнителей диверсий, поджогов и провокаций через информационные ресурсы уже стал визитной карточкой киевского режима, заметил эксперт.

Он также напомнил, что киевский режим довольно негативно настроен по отношению к этому мессенджеру, который, в отличие от других источников информации, Киеву не удаётся не только контролировать, но даже влиять на него. А это проблема: Telegram чрезвычайно популярен и среди жителей Украины, поэтому перекрыть им доступ к мессенджеру режим пытается всеми доступными способами. Утверждение, что террористы использовали мессенджер при планировании преступления, могло рассматриваться его заказчиками как возможность организовать кампанию по дискредитации Telegram.

Шаповалов также напомнил, что группа «Пикник» и её лидер Эдмунд Шклярский занимают активную патриотическую позицию: открыто поддерживают специальную военную операцию на Украине, оказывают поддержку российским бойцам и волонтёрам. И это обстоятельство указывает на вероятный мотив заказчиков преступления, касающийся конкретной даты теракта.

«То есть мы видим здесь многозадачность, как обычно это бывает в англосаксонских моделях. Основные задачи — рассорить Россию с союзником, обострить межэтнические и межконфессиональные конфликты. Кстати, буквально на днях праздновался Навруз — древний восточный праздник начала весны. И, конечно, одним из объектов удара мог рассматриваться Telegram, поскольку для наших врагов он представляет серьёзную опасность», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта произошёл теракт в подмосковном Красногорске, жертвами которого стали люди, находившиеся в концертном зале «Крокус Сити Холл» и возле него. Незадолго до начала выступления группы «Пикник», на который было продано свыше шести тысяч билетов, в «Крокусе» прогремели выстрелы: группа вооружённых автоматами лиц открыла огонь по посетителям. Затем в здании прогремел взрыв, начался пожар. Обрушилась кровля, внутренние помещения выгорели.

Президент России Владимир Путин пообещал оказать необходимую помощь семьям погибших, раненым и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». А 24 марта глава государства объявил днём общенационального траура.

Также президент заявил, что преступники пытались бежать на Украину, где для них на границе приготовили «окно».

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим осуществляет системную террористическую деятельность против граждан России на протяжении целого ряда лет.

По данным СК, общая численность подтверждённых жертв теракта в «Крокус Сити Холле» составляет 137 человек. Еще 180 пострадали, сообщил Минздрав Подмосковья.