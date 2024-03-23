Москва, 23 марта, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Крупнейшие российские банки заявили о решении списать кредитные долги погибшим и пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» и их семьям. Об этом стало известно 23 марта.

Дарья Антонова ИА Регнум

В частности, с инициативой выступили «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Совкомбанк», «Банк ДОМ.РФ», «Хоум Банк», «Тинькофф», МКБ, «Ингосстрах Банк», «Газпромбанк» и «Уралсиб».

В «Сбере» сообщили, что страховые компании проведут выплаты в упрощённом порядке, а банк совместно с «Российским Красным Крестом» открыл благотворительный счёт для сбора средств.

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«Совкомбанк» и «Хоум Банк» спишут кредиты пострадавших. Сотрудники проверят списки погибших, пострадавших и их родственников на наличие действующих кредитов или кредитных карт. Об аналогичном намерении заявили ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф», «Банк ДОМ.РФ», «Ингосстрах Банк» и «Уралсиб». МКБ спишет задолженности семьям погибших, а пострадавшим в теракте предоставит кредитные каникулы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. В здание вошли люди в камуфляже и открыли огонь из автоматов, затем прогремел взрыв. Начался пожар.

В СК заявили, что число погибших в теракте возросло до 133 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил о 150 погибших. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Утром 23 марта силовики задержали террористов в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. В Сети появились кадры с допросами, один из мужчин признался, что ему пообещали 500 тыс. рублей за исполнение теракта. Предполагаемый главарь группировки рассказал, как они искали работу и получили предложение заработать деньги за убийство людей.

В обращении к россиянам президент страны Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Глава государства пообещал оказать помощь всем родным и близким погибших и раненых.