Москва, 23 марта, 2024, 12:15 — ИА Регнум. К центру переливания крови в районе Царицыно в Москве выстроилась огромная очередь из желающих сдать кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как сообщили очевидцы, очередь двигается быстро.

«Я пришёл сюда помочь. Сдавал кровь первый раз, стояли с восьми часов утра, часа за полтора прошли все обследования», — сообщил донор Илья агентству «РИА Новости».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876334" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Очередь на сдачу крови в Царицино

Как сообщало ИА Регнум, Минздрав России опубликовал 23 марта список людей, которые пострадали в результате теракта в «Крокусе». Состояние 16 людей врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Минздрав Московской области также обнародовал список пострадавших.

Группа вооружённых людей 22 марта открыла огонь из автоматов по людям, которые пришли на рок-концерт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске.

В результате теракта погибли более 100 человек, пострадали — порядка 200. В Следственном комитете сообщили о гибели 93 человек. Ведомство расследует уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК России).

Четверых участников теракта задержали при попытке сбежать на Украину.